"Панамский скандал" сильнее ударит по Порошенко, чем по Путину, - The Economist

В Кремле заранее знали, что документы Mossack Fonseca будут опубликованы. Еще в марте пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков спрогнозировал попытки "раскачивания лодки" накануне выборов в России. Об этом говорится в статье The Economist, которую цитирует ТСН.uа.

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Авторы отмечают, что когда появились "панамские документы", которые обнародовали $ 2 млрд, ведущие к окружению Путина, руководство РФ вздохнуло с облегчением.

"Мы ожидали более впечатляющих результатов", - сказал тогда Песков

"Темные дела" президента не вызвали ни удивления, ни раздражения у большинства россиян. Лишь несколько активистов оппозиции вышли на акцию протеста в центре Москвы 5 апреля, которые в итоге были быстро задержаны.

Как напоминает The Economist, около 76% жителей страны считают, что власть коррумпирована, 66% говорят, что Путин несет значительную или полную ответственность за коррупцию на высоком уровне. Однако он остается в безопасности. Также об обнаруженных бумагах мало говорилось и на государственных телеканалах, они упоминались преимущественно в рамках "информационной войны" против Путина, "работы самого Государственного департамента США.

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Однако для украинского президента Петра Порошенко "панамские документы" могут оказаться гораздо более разрушительными. Издание напоминает, что глава государства пообещал продать свою компанию Roshen после победы на президентских выборах в 2014 году, а в начале этого года объявил, что он передал свои активы в слепой траст. Вместо этого, как свидетельствуют документы, они были перенесены в офшоры Британских Виргинских островов.

"С юридической точки зрения господин Порошенко может иметь объяснение. Его коллеги предполагают, и некоторые эксперты сходятся во мнении, что компания BVI, созданная на его имя, была не более чем средством для предпродажной реструктуризации Roshen. Согласно документам, Порошенко не злоупотреблял для своего обогащения", - пишут авторы материала.

Однако с политической точки зрения - это гигантская проблема для президента, который обещал очистить политическую систему своей страны, отмечает издание. Разоблачение "панамских документов" также мало помогло Украине в Нидерландах, где избиратели подавляющим большинством голосов отклонили торговое соглашение между Украиной и ЕС на референдуме 6 апреля.

"Панамский скандал" произошел в "чувствительный" момент для Киева, ведь правительственный кризис тянется уже больше месяца. Переговоры насчет формирования новой коалиции в парламенте и замены премьер-министра Арсения Яценюка - снова под угрозой. Одновременно досрочные парламентские выборы выглядят более вероятными", - делает вывод издание.

Как сообщал УНИАН, так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года пул международных журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годы. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретные офшорные компании.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.