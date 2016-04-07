Мэр Одессы Труханов задекларировал более 200 тысяч гривень дохода

Об этом говорится в декларации, обнародованной на сайте Одесского горсовета.

В документе отмечается, что зарплата и другие вознаграждения Труханова в 2015 году составили 59 тыс. 575 грн, дивиденды и проценты - 903 грн, доход за отчуждение движимого и недвижимого имущества составил 1,49 млн грн.

Согласно декларации, мэр владеет домом площадью 73,4 кв. метров и квартирой 131,7 кв. м.

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На счетах в банках у Труханова – 10,406 тыс. грн, номинальная стоимость его ценных бумаг – 6638 грн. Труханов также задекларировал 100 грн – размер взносов в уставной капитал предприятия.

В качестве декларантов-членов семьи мэр указал свою мать и дочь. Согласно официальным данным, они в 2015 году получили доходы 1,635 млн 447 грн, дивиденды – 188 грн. Бабушка и внучка получили доход за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав – 1,619 млн 500 грн, получили другие доходы в размере 15,759 тыс. грн. Они владеют двумя земельными участками – 681 кв. м и 26,97 тыс. кв. м, а также двумя домами – 179 кв. м и 45,7 кв. м.

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Как сообщал УНИАН, 4 апреля пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в эфире канала «112» заявила, что ведомство проверяет появившуюся в СМИ информацию о якобы двойном гражданстве и наличии российского паспорта у городского головы Одессы.

Ранее СМИ со ссылкой на документы компании Mossack Fonseca (Панама) сообщили, что Труханов является совладельцем нескольких оффшоров и имеет паспорт гражданина России. Труханов данные обвинения опровергает.

Руководство Одесской областной государственной администрации попросило президента Украины Петра Порошенко и глав правоохранительных ведомств страны безотлагательно проверить информацию о российском гражданстве городского головы Одессы Геннадия Труханова.