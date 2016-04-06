Руководство Одесской ОГА просит проверить информацию о российском гражданстве Труханова

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной государственной администрации, предоставив текст официального обращения.

В нем, в частности, отмечается, что 4 апреля ряд СМИ распространили информацию о наличии у Труханова паспорта гражданина Российской Федерации, а также о якобы участии мэра, непосредственно через аффилированных лиц, в создании оффшорных компаний на территории Панамы и Британских Виргинских островов, которые в последние годы выполняли ремонтные и другие работы за счет средств бюджета Одессы.

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В тексте акцентируется на «чрезвычайном общественном резонансе и значимости обнародованной информации».

«Одесская областная государственная администрация обращается к президенту как гаранту Конституции Украины и руководителям правоохранительных органов государства с просьбой безотлагательно проверить достоверность распространенных СМИ сведений, дать им надлежащую правовую оценку. О результатах сообщить областной государственной администрации и общественности», - сказано в обращении.

В свою очередь, ОГА обязуется немедленно информировать жителей Одессы и области о результатах проверки достоверности распространенных сведений.

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Как сообщал УНИАН, 4 апреля пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в эфире канала «112» заявила, что ведомство проверяет появившуюся в СМИ информацию о якобы двойном гражданстве и наличии российского паспорта у городского головы Одессы.

Ранее СМИ со ссылкой на документы компании Mossack Fonseca (Панама) сообщили, что Труханов является совладельцем нескольких оффшоров и имеет паспорт гражданина России. Труханов данные обвинения опровергает.