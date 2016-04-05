"Панамский скандал": Меркель и Лагард требуют решительной борьбы с коррупцией в Украине

Об этом они заявили во вторник, 5 апреля, во время пресс-конференции в Берлине на фоне обнародования информации о наличии у президента Украины Петра Порошенко оффшорных компаний, передает Deutsche Welle.

В то же время Меркель заверила Украину в дальнейшей поддержке. По ее словам, все шаги, которые были сделанные международным сообществом, чтобы помочь стране, остаются правильными. Кроме борьбы с коррупцией и внедрения программы МВФ для экономического укрепления страны, усилия включают и поиск политического решения конфликта на Востоке Украины. "Ничего из этого не стало менее актуальным, чем было вчера", - цитирует слова Меркель агентство Reuters.

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Глава МВФ, в свою очередь, заявила, что борьба с коррупцией должна стать "ключевым элементом" в новой программе МВФ для Украины.

В то же время, она напомнила, что МВФ всегда подчеркивал необходимость борьбы с коррупцией в НАК "Нафтогаз Украины".