Порошенко может скоро сменить командующего флотом Гайдука

Об этом сообщил источник в Министерстве обороны, передает "Украинская правда".

По словам собеседника издания, скорее всего, Гайдук может быть уволен с должности после возвращения главы государства из Японии.

Как известно, Порошенко находится с официальным визитом в Японии с 5-7 апреля.

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Напомним, ранее Думская.net со ссылкой на источники в Генштабе сообщали, что президент Украины Петр Порошенко сменил командующего Военно-морских сил страны. "Вице-адмирала Сергея Гайдука, деятельность которого во главе национального флота неоднократно критиковалась с разных сторон, уволили", - говорилось в сообщении.

В свою очередь в ВМС ВС заявили, что Гайдука не снимали с должности командующего флотом.