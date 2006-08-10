Как столица будет праздновать День независимости

Киев готовится к празднованию Дня независимости Украины. Программа празднования 15-й годовщины Независимости состоит как из общегосударственных, так и из городских мероприятий.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), руководители государства и города 24 августа возложат цветы к памятникам выдающимся историческим деятелям - князю Владимиру, Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому, Богдану Хмельницкому, Вячеславу Чорновилу, а также к памятному знаку "Голодомор 1932-33 годов". При участии Президента Украины в Софийском соборе пройдет молитва за Украину.

Праздничный концерт на площади Независимости начнется в 17:00. На Европейской площади начало концерта запланировано на 19:00. А праздничная программа при участии мастеров искусств и художественных любительских коллективов на Певческом поле в Печерском ландшафтном парке начнется в 16:00. Еще раньше - в 15:00 - начнется культурно-художественная акция на Контрактовой площади. В Печерском парке будет не только что послушать, но и на что посмотреть - в полдень здесь откроется 51-я городская выставка цветов.

В программе празднования также предусмотрены физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, в частности, легкоатлетическая эстафета на Кубок независимости Украины, которая пройдет на пл.Независимости с 10:00 по 12:00, и всеукраинский тур "Спорт для всех - гармония жизни!", который пройдет на Крещатике с 12:00 до 14:00.

Торжественные и праздничные мероприятия будут происходить также во всех районах города.

Как отмечают в КГГА, празднование Дня независимости Украины в Киеве в этом году будет представлять собой не только комплекс торжеств и развлекательных мероприятий. Киевская власть, исходя из того, что именно народ является носителем суверенитета и единственным источником власти, считает необходимым при подготовке к празднованию уделить особое внимание социальным вопросам и сотрудничеству с общественностью.

Так, районным в городе Киеве государственным администрациям поручено сосредоточить усилия на решении социальных проблем, прежде всего относительно обеспечения социальных выплат и усиления адресной помощи малозащищенным слоям населения. Кроме того, в районах должно быть проанализировано выполнение обращений и инициатив, которые были выдвинуты во время общественных слушаний.

Корреспондент.netпо материалам ЛIГАБiзнесIнформ