Литвин считает "причитания" БЮТ напрасными
Президент все равно не заберет проект?
Лидер парламентской фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН сомневается, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отзовет из Верховной Рады свой законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2008 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Виннице.
"Эти причитания сейчас, что мы созовем, но при одном условии, что Президент свой проект отзовет. Я так считаю, что Президент, соответственно, не будет отзывать. Тогда встанет вопрос, а зачем же он тогда его вносил? Здесь уже столкновение на личностном уровне", - заявил В.ЛИТВИН.
Как сообщал УНИАН, 17 июля первый заместитель председателя фракции БЮТ в Верховной Раде Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что БЮТ будет инициировать внеочередную сессию Верховной Рады Украины, если из парламента будет отозван президентский законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2008 год.
«Мы готовы созвать внеочередную сессию. Но мы не будем этого делать, как кое-кто заявляет, для пиара или для очередных споров и взаимных обвинений в сессионном зале. Внеочередная сессия ВР будет созвана при условии, если из Верховной Рады Украины будет отозван президентский законопроект об изменениях в госбюджет на 2008 год и если у нас будет убеждение, что для принятия изменений в госбюджет Украины на 2008 год наберется необходимое количество голосов народных депутатов», - заявил А.КОЖЕМЯКИН.