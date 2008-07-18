Литвин считает "причитания" БЮТ напрасными

Лидер парламентской фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН сомневается, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отзовет из Верховной Рады свой законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Виннице.

"Эти причитания сейчас, что мы созовем, но при одном условии, что Президент свой проект отзовет. Я так считаю, что Президент, соответственно, не будет отзывать. Тогда встанет вопрос, а зачем же он тогда его вносил? Здесь уже столкновение на личностном уровне", - заявил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 17 июля первый заместитель председателя фракции БЮТ в Верховной Раде Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что БЮТ будет инициировать внеочередную сессию Верховной Рады Украины, если из парламента будет отозван президентский законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2008 год.

«Мы готовы созвать внеочередную сессию. Но мы не будем этого делать, как кое-кто заявляет, для пиара или для очередных споров и взаимных обвинений в сессионном зале. Внеочередная сессия ВР будет созвана при условии, если из Верховной Рады Украины будет отозван президентский законопроект об изменениях в госбюджет на 2008 год и если у нас будет убеждение, что для принятия изменений в госбюджет Украины на 2008 год наберется необходимое количество голосов народных депутатов», - заявил А.КОЖЕМЯКИН.