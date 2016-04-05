Нидерландские СМИ: то, что Порошенко прячет активы в офшорах от налогообложения, мы раньше не знали

В частности, издание NRC задается вопросом, как информация об офшорах Петра Порошенко повлияет на проведение референдума по соглашению об ассоциации Украина-Евросоюз, который состоится 6 апреля, передает "ЕвроПравда".

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"Украина является коррумпированной страной, это мы уже знали. То, что президент страны прячет активы на Британских Виргинских островах от украинского налогообложения, мы раньше не знали. Однако об этом стало известно в понедельник из так называемых Panama Papers... Станет ли разоблачение Порошенко окончательным смертельным ударом по yes-кампании?" - пишет издание.

Издание NOS.nl опубликовало результаты опроса, согласно которым главный аргумент противников Соглашения об ассоциации с Украиной - то, что они не доверяют этому государству из-за коррупции. Шесть из десяти несогласных назвали этот аргумент.

Второй контраргумент - это вера в то, что ассоциация - это первый шаг на пути Украины к членству в Евросоюзе.

"Порошенко был владельцем кондитерской компании до того, как он стал президентом. На самом деле он остается владельцем и сейчас... Связь президента с уклонением от уплаты налогов - не очень хорошая вещь, конечно, и уж точно не в данный момент", - отмечает издание.