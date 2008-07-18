Генерал Кравчук: не тратьте время на коммунистов

Убеждать коммунистов и представителей старшего поколения в преимуществах членства Украины в НАТО - напрасная трата времени.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил директор Киевского военного лицея имени И.Богуна генерал-майор запаса Леонид КРАВЧУК на открытии в этом учебном заведении класса «Украина – НАТО».

«На данный момент не все украинское общество поддержало бы на референдуме решение о вступлении Украины в Альянс. Особенно это касается сторонников коммунистической идеологии и представителей старшего поколения, которые в действительности не знают, что такое НАТО сегодня», - сказал Л.КРАВЧУК.

Вместе с этим он выразил убеждение, что основные информационные усилия о преимуществах этой организации коллективной безопасности необходимо направлять на молодежь. По мнению Л.КРАВЧУКА, особенно это касается учащихся военных лицеев, большинство из которых вскоре станут офицерами Вооруженных сил.

«Если такой юноша лично осознает преимущества и неизбежность пути Украины в НАТО, так ему будет очень легко убедить в этом своих старших родных и близких», - подытожил директор военного лицея Минобороны.

Л.КРАВЧУК также предложил открыть класс по евроатлантической тематике в будущем военном лицее, который создается в поселке Батурин.