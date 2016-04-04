"Ущерба для бюджета нет": В БПП не видят оснований для расследований против Порошенко по "офшорному скандалу"

По его словам, журналистское расследование не свидетельствует о злоупотреблении со стороны президента.

"Насколько я понимаю, никакого уклонения от уплаты налогов не произошло, никакого ущерба для бюджета нет. Поэтому я причин для расследований не вижу", – цитирует Гончаренко Радио Свобода.

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"Главная сенсация этого расследования в том, что оказалось, что сотни политиков по всему миру являются теневыми владельцами бизнесов. О Порошенко мы узнали, что он является владельцем "Рошен". Мне кажется, что это не новость ни для кого в Украине", – прокомментировал публикацию журналистов.

Как сообщал УНИАН, прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко заявляет, что прокуратура не видит "состава преступления" в информации о якобы оффшорах президента Петра Порошенко.

В НАБУ также заявили, что не намерены начинать расследование в отношении активов Порошенко, потому что он "не является лицом, подследственным НАБУ", зато в отношении других лиц бюро уже проводит аналитическую работу".

Напомним, двадцать человек, связанных с Украиной, стали фигурантами громкого международного журналистского расследования об именитых владельцах крупных офшоров.