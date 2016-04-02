Климкин призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ активизировать переговоры по Нагорному Карабаху

«Обеспокоен серьезным обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Призываю сопредседателей МГ ОБСЕ активизировать переговоры для урегулирования», - написал Климкин.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Радио Свобода, Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США) и Пьер Андре (Франция) выражают беспокойство за широкомасштабное нарушение режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

Читайте такжеУкраина считает неприемлемым нынешний статус-кво по Нагорному Карабаху

«Мы решительно осуждаем применение силы и жалеем в связи с бессмысленной гибелью людей, в том числе среди мирного населения», - говорится в заявлении Минской группы.

Сопредседатели Минской группы призывают стороны противостояния прекратить огонь и принять все необходимые меры для стабилизации ситуации. Они также отмечают, что мирному переговорному решению конфликта нет альтернативы и что война не является вариантом решения конфликта.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поощрения мирного переговорного процесса между Азербайджаном, Арменией и Нагорным Карабахом, сепаратистским регионом Азербайджана.

Ситуация в регионе резко обострилась в ночь на субботу.

Министерство обороны Армении обвиняет азербайджанскую армию в наступлении по использованию артиллерии, бронетехники и авиации. Армянская сторона сообщает, что ракетный обстрел со стороны Азербайджана велся не только по оборонительных позициях военных, но и по населенным пунктам.

В Министерстве обороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, используя артиллерию, минометы и другую крупнокалиберное оружие. По данным азербайджанского ведомства, обстрел также велся по ряду жилых кварталов, расположенных неподалеку от линии соприкосновения, поэтому было решено применить меры.

Есть погибшие и раненые среди военных и гражданских с обеих сторон. Но точное их количество пока не сообщают.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 году. Это привело к вооруженному конфликту, в ходе которого Азербайджан потерял контроль над территорией и гибели около 30 тысяч человек.