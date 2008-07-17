Семенюк ограничила вход во ФГИУ: в помещении нашли ртуть

Фонд государственного имущества подтверждает информацию, что вчера, 16 июля, в его помещении была найдена ртуть.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

Согласно информации пресс-службы, это вещество было найдено на нескольких этажах здания Фонда самими работниками, после чего Фондом были вызваны подразделения МЧС.

Председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО распорядилась, чтобы работники Фонда по возможности освободили помещение, и уже после 15.00 они начали покидать свои рабочие места.

Согласно информации пресс-службы, 17 и 18 июля вход работников в помещение Фонда будет ограничен – дежурить будут только заместители председателя ФГИУ и директора департаментов.

Сама председатель Фонда В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО назвала появление ртути в центральном здании ФГИУ одним из провокационных шагов против Фонда. «Тому, кто это осуществил, очень трудно смириться с государственнической позицией ФГИУ, которой он постоянно придерживается в своей работе”, - отметила она. “Все эти действия направлены на то, чтобы дезорганизовать работу Фонда, помешать ему осуществлять свои функции”, - добавила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.