Обама отметил важность отказа Украины от запасов высокообогащенного урана

Об этом Обама сказал на пресс-конференции по итогам саммита по ядерной безопасности, который 31 марта - 1 апреля состоялся в Вашингтоне.

"Успешное устранение всего высокообогащенного урана из Украины четыре года назад приобрело значения, поскольку очень сложная ситуация в Украине на протяжении последних двух лет не стала еще более опасной из-за наличия этих веществ", - подчеркнул Обама.

"За последние шесть лет мы достигли значительного и существенного прогресса в обеспечении защиты ядерных материалов в мире для того, чтобы они никогда не попали в руки террористов", - подчеркнул Обама.

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В частности, американский лидер напомнил, что совместными усилиями мировому сообществу удалось избавиться от самых смертоносных материалов на ядерных объектах по всему миру.

"Учитывая сегодняшнее заявление Японии, в настоящее время мы устранили и укрепили безопасность всего высокообогащенного урана и плутония с более 50 объектов в 30 странах. Это более 3,8 тонн, чего более чем достаточно для создания 150 единиц ядерного оружия". Это именно тот материал, который никогда не попадет в руки террористов ", - подчеркнул Обама.

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Как сообщал УНИАН, в ходе Вашингтонского саммита по ядерной безопасности в 2010 году Украина объявила о решении избавиться от всех имеющихся запасов высокообогащенного урана до проведения 26-27 марта 2012 года в Сеуле очередного саммита по тематике ядерной безопасности.

В подписанном 26 сентября 2011 года Меморандуме по вопросам ядерной безопасности между правительством Украины и правительством США, Соединенные Штаты взяли на себя обязательство предоставить Украине эквивалентный объем низкообогащенного урана вместо вывезенного высокообогащенного, а также «выполнить основные этапы строительства ядерной установки „Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов“.

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Украина и США в марте 2014 года завершили строительство установки - источника нейтронов на базе Харьковского физико-технического института.