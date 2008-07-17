Тейлор: США не будут форсировать вступление Украины в НАТО

Соединенные Штаты Америки не будут форсировать вступление Украины в НАТО, поскольку соответствующее решение должно приниматься исключительно населением страны.

Об этом заявил посол Соединенных Штатов в Украине Вильям ТЕЙЛОР, комментируя слова бывшего советника по вопросам национальной безопасности США Генри КИСCИНДЖЕРА о том, что не стоит спешить со вступлением Украины в НАТО из-за отношений с Россией, сообщает радио «Свобода».

Он напомнил, что Г.КИССИНДЖЕР отметил, что для Соединенных Штатов очень важно поддержать суверенитет Украины. «И мы, конечно, соглашаемся с этим, суверенитет Украины очень важен, нужно поддерживать Украину как независимое государство. Впрочем, КИССИНДЖЕР к этому добавил, что не нужно спешить со вступлением Украины в НАТО. Власти Соединенных Штатов не хотят форсировать вступление Украины и Грузии в НАТО. Позиция США заключается в том, что это решение должны принимать Украина и Грузия», - сказал В.ТЕЙЛОР.

При этом посол добавил, что в Бухаресте все лидеры НАТО заявили, что эти две страны приобщаться к НАТО. «Если Украина хочет вступить, то ответ будет позитивным. Но это должны решать сами украинцы», - сказал В.ТЕЙЛОР.