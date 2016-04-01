В Раде зарегистрирован законопроект о совмещении депутатства с работой в Кабмине

Текст законопроекта на сайте парламента в настоящее время не обнародован.

Авторами документа являются депутаты от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", Радикальной партии и внефракционные.

Как сообщал УНИАН, 31 марта лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что инициирует внесение изменений в Конституцию о совмещении депутатства с должностью в правительстве. Ляшко отметил, что такую инициативу поддержали 176 нардепов.

Как напомнил Ляшко, частью 2 статьи 78 Конституции предусмотрено, что народные депутаты не могут иметь другого представительского мандата, быть на государственной службе, занимать другие оплачиваемые должности, заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью кроме преподавательской, научной и творческой деятельности.

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"Я предлагаю в часть 2 статьи 78 Конституции Украины добавить норму, которая предусматривает, что народные депутаты Украины могут совмещать представительский мандат с деятельностью на посту премьер-министра Украины, членов Кабинета министров Украины", - пояснил депутат.

По его словам, в 24 странах Европы члены правительства одновременно являются депутатами парламента.

По мнению Ляшко, такие изменения в Конституцию в частности позволят людям знать, какая партия ответственна за работу того или иного министра.