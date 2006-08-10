Омельченко не готовит переворот в Киеве, потому что это ”уже сделал Черновецкий”

Экс-мэр Киева А.ОМЕЛЬЧЕНКО, который в Крыму отметил свой 68-й день рождения, рассказал в интервью «Главреду» о том, кто поздравил его с праздником.

«ЯНУКОВИЧ позвонил около 10 утра», - отметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО. По его словам, премьер, как и все остальные поздравляющие, пожелал ему крепкого здоровья и скорейшего возвращения к активной политической деятельности.

Кроме В.ЯНУКОВИЧА, экс-мэра поздравили многие политики, в частности лидер СДПУ(о) Виктор МЕДВЕДЧУК и лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

«…Очень многие напрашивались приехать, прилететь ко мне, чтобы, как говорится, вживую поздравить, подарки вручить. Я всех приглашал», - сказал он.

«А вообще, очень приятно, что одним из первых поздравил меня Владимир Павлович ГОРБУЛИН. Что мой старый друг Иван ПЛЮЩ позвонил с утра. С Леонидом Даниловичем КУЧМОЙ мы, как всегда, с утра обменялись поздравлениями… Поздравили меня и новый вице-премьер КЛЮЕВ, и министр ТАРАСЮК, и Юра, ну, министр МВД… И очень многие из народных депутатов», - поделился А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Экс-мэр также опроверг слухи о том, что готовит переворот в Киеве. «Я готовлю переворот в Киеве?! Да ЧЕРНОВЕЦКИЙ сам все для этого подготовил! Даже не так. Он уже сделал переворот!», - заявил он в интервью. «Ведь, согласитесь, разве это не переворот – цены на хлеб на треть выросли?! А это не переворот – вдвое, я читал в прессе о распоряжении ЧЕРНОВЕЦКОГО, повышаются тарифы на воду?! А не переворот то, что творится с энергохолдингом, когда «Киевэнерго» хотят отделить от города?! А банк «Хрещатик» - с ним что происходит?», - посетовал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что внимательно следит за тем, что происходит в Киеве, и надеется, что с приходом к власти В.ЯНУКОВИЧА жизнь киевлян изменится к лучшему. «…У меня есть большие надежды, что киевлян все-таки ожидают большие перемены. И перемены к лучшему», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.