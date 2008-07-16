НУ-НС готов поддержать изменения в бюджет на своих условиях

Фракция блока “Наша Украина - Народная самооборона” готова голосовать за внесение изменений в бюджет как на очередной, так и на внеочередной сессии парламента, в случае учета предложений Президента Украины и фракции.

Как сообщает официальное интернет-представительство блока, об этом заявил лидер фракции Вячеслав КИРИЛЕНКО.

В то же время он отметил, что изменения в бюджет должны консолидировать ветви власти, а не создавать новые конфликты, они “должны быть документом не премьер-министра, а продуктом совместной работы Президента, правительства и коалиции”.

Кроме того, лидер фракции НУ-НС подчеркнул необходимость увеличения бюджетных расходов на социальные программы, АПК и оборонный комплекс. «Мы настаиваем на увеличении финансирования программы «Доступное жилье», оборонного комплекса, агропромышленного комплекса и ряда социальных программ», – сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он также напомнил, что «Наша Украина» сама инициировала изменения в бюджет на 2008 год и требовала их принятия на протяжении последних четырех месяцев». Кроме того, по его словам, представители блока “постоянно напоминали премьер-министру, что правительство в соответствии с законом должно было внести поправки в бюджет еще до 1 марта”.

Как сообщал УНИАН, 11 июля, в последний день работы второй сессии Верховной Рады 6-го созыва, ВР отказалась принять в первом чтении как проект изменений в государственный бюджет-2008, предложенный Кабинетом министров, так и президентский законопроект, и направила оба документа на рассмотрение Бюджетного комитета для подготовки к повторному первому чтению.

В свою очередь председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК, закрывая вторую сессию ВР, сказал, что в случае возникновения у депутатов желания принять изменения в государственный бюджет, можно будет созвать внеочередную сессию.

15 июля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключила возможности принятия изменений в госбюджет на внеочередной сессии Верховной Рады Украины. Фракция БЮТ уже начала сбор подписей для проведения внеочередной сессии ВР с целью принятия изменений в бюджет на 2008 год.