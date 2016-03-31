В БПП считают, что разрыв дипотношений с РФ приведет к обострению ситуации

Так первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по иностранным делам Иванна Климпуш-Цинцадзе прокомментировала вчерашнее решение комитета о расторжении дипломатических отношений с РФ, сообщила пресс-служба БПП.

По ее словам, проект решения Комитета совмещал вопросы дипломатических отношений и всю договорно-правовую базу двусторонних отношений между Украиной и Россией. При этом, отметила депутат, сторонники разрыва дипломатических отношений утверждали, что речь идет о «прекращении» дипломатических отношений, которое, якобы, не означает их разрыва.

Однако, как она напомнила, Венская конвенция 1961 года, таких вариантов не предусматривает, - там речь идет исключительно о «разрыве» таких отношений.

Климпуш-Цинцадзе также выразила убеждение, что в случае объявления разрыва дипотношений, Россия немедленно начнет проводить репрессии против украинцев в РФ, а Украина не сможет их защитить.

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«Неужели не понятно, что тот, кто предлагает такой путь, отказывается от любых попыток урегулировать международный конфликт политико-дипломатическими средствами, и прокладывает путь к обострению военных действий и провоцирует на то, чтобы шли на смерть тысячи наших братьев, отцов, мужей, детей», - сказала депутат.

«Коллега Владимир Арьев, отлучившись для защиты своего законопроекта в другом комитете, зашел в зал заседаний практически в конце объявления вариантов решения, не разобрался с формулировкой с голоса, поднял руку «за». А когда понял, что произошло, отозвал свой голос, но тут сыграли «политики» Игорь Гузь и Виктор Вовк, просто покинув зал и разрушив кворум ... Кто еще голосовал "за" для полноты картины? Борис Тарасюк. Не хочу даже предполагать в мыслях, что нам теперь постоянно будет не хватать кворума в комитете только потому, что кто-то так играет в политиканство, не будет позволять вернуться к рассмотрению этого вопроса ...», - подытожила Климпуш-Цинцадзе.

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Как сообщал УНИАН, Комитет ВР по иностранным делам 30 марта поддержал постановление о прекращении дипломатических отношений с РФ.

Как написал в Facebook народный депутат Владимир Парасюк: «Комитет по иностранным делам принял решение поддержать наше постановление о прекращении дипломатических отношений с Российской Федерацией».

«Обсуждение продолжалось почти час, и было очень трудно наблюдать, как представители исполнительной власти и некоторые народные депутаты вели себя как адвокаты страны-агрессора. Но решение принято. Теперь ждем поддержку постановления в зале ВР», - сообщил он.