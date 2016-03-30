Сакварелидзе вызвали на допрос в ГПУ

Об этом сам Сакварелидзе сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что мне звонил заместитель начальника созданного недавно в ГПУ департамента, который занимается откровенно заказными делами, в том числе и против моей команды – "уважаемый" господин Сус. Он пригласил меня в пятницу на допрос по делу об "исчезновении" 2 млн американских долларов", - отметил он.

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При этом Сакварелидзе напомнил, что Сус несколько дней назад под угрозой предъявления подозрений, имея на руках разрешение на проведение обысков, шантажировал работников Генеральной инспекции и склонял их к "сотрудничеству", чтобы получить ложные показание, которые впоследствии должны были быть использованы на брифинге для дискредитации его самого и его команды.

Кроме того, экс-замглавы ГПУ предложил Сусу прислать официальное уведомление с указанием информации о производстве, дате и времени проведения допроса. "Я без проблем приду на допрос и помогу следствию, а также четко объясню, как именно работает международная техническая помощь в том случае, когда есть доверие к государственным институтам страны", - заверяет Сакварелидзе.

Также он заявил, что готов дать любые необходимые разъяснения о работе донорских организаций. "К слову, я также потребую, чтобы мой допрос был записан на видео", - подытожил Сакварелидзе.

Только что мне звонил заместитель начальника созданного недавно в ГПУ департамента, который занимается откровенно заказн... Опубликовано Davit Sakvarelidze 30 марта 2016 г.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Генпрокуратуре сообщили, что заместитель генерального прокурора Сакварелидзе уволен из органов прокуратуры. На сайте ГПУ отмечается, что также генпрокурор привлек Сакварелидзе к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики".