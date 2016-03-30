В БПП считают, что военный контингент РФ в Приднестровье нужно заменить на "аналог миссии в Косово"

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Полностью поддерживаю позицию Республики Молдова, объявленную заместителем министра иностранных дел по европейской интеграции Лилианом Дарием относительно необходимости вывода российских войск и вооружений с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики и замены их на гражданских наблюдателей под эгидой международных организаций", - отметила она.

По словам депутата, сейчас Россия и Приднестровье демонстрируют неконструктивную позицию относительно урегулирования конфликта.

"Мы наблюдаем затягивание переговорного процесса, выдвижение требований, которык ограничивают суверенные права Республики Молдова, пытаются влиять на выполнение межправительственных соглашений между Украиной и Молдовой, в том числе в сфере борьбы с контрабандой и контроля границ. Милитаризация ПМР, увеличение на ее территории количества резидентур РФ, попытки осуществления государственных переворотов и активная, почти неприкрытая поддержка определенных политических сил в Молдове вызывает беспокойство с точки зрения создания Кремлем предпосылок для дестабилизации ситуации в регионе и осложнения евроинтеграционного пути и евроатлантического сотрудничества РМ и Украины", - подчеркнула Фриз.

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По ее мнению, возобновление конфликта в ПМР сегодня возможно только через внешнее вмешательство со стороны РФ, потому что ни Тирасполь, ни Кишинев сами не заинтересованы в возобновлении конфликта, а в регионе нет политических сил или общественных движений, выступающих за возобновление конфликта или решение спорных вопросов силовым путем.

"Любые заявления о положительной роли российских военных в ПМР имеют целью сохранить военный контингент РФ в регионе. Следовательно, его вывод с заменой на представителей международных организаций лишь будет способствовать повышению уровня безопасности в регионе. Убеждена в необходимости вынесения на рассмотрение ОБСЕ вопроса замены российского военного контингента на аналоги миссий, которые развернуты в Косово, Македонии, БиГ", - написала Фриз.

По ее мнению, учитывая формат "5+2" (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также ЕС и США в качестве наблюдателей), принятие такого решения является вполне вероятным.

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