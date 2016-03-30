За год работы Рада приняла только два закона из сферы здравоохранения – нардеп "Видродження"

Об этом с парламентской трибуны заявил народный депутат из группы "Партия "Видродження", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Андрей Шипко.

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По словам нардепа, его коллеги увлеклись коалиционными переговорами и кулуарными договоренностями, а больше всего от этого страдает сфера здравоохранения.

"У нас сейчас разговоры только о новом Кабмине, который, якобы, решит все вопросы, безвизовый режим, как панацею для украинцев, и о новой коалиции. Но я спрашиваю – что это нам даст? Разве цены на лекарства упадут? Тарифы уменьшатся? Жизнь улучшится? В то же время в парламенте есть законы, которые необходимо принимать, независимо от того, будет ли новая коалиция и новое правительство. В комитете по вопросам здравоохранения есть наработанный ключевой пакет законопроектов, который ждет медицинская отрасль. При этом за более чем год работы парламента было принято только два закона по медицинской отрасли", – констатировал нардеп.

Андрей Шипко перечислил законопроекты, которые необходимо принять на этой сессии.

"Проект закона, который придаст большей самостоятельности медицинским учреждениям, чтобы они могли эффективно работать, а не зарабатывали на людях. Надо принять закон о доплатах медицинским работникам, особенно в сельской местности, который прошел уже первое чтение. Необходимо также на законодательном уровне утвердить гарантированный государством объем медицинской помощи – это то, что бесплатно надо предоставлять каждому украинцу",- заявил народный депутат.

Также Андрей Шипко подчеркнул, что депутаты должны как можно скорее навести порядок в тарифах, оказать помощь аграриям и поддержать образование.

"Все необходимые для этого законодательные акты. Фракция "Партии "Видродження" уже зарегистрировала необходимые законопроекты. Нужно их выносить в сессионный зал и немедленно принимать. Я призываю всех народных депутатов к объединению ради страны. Разве изменения в системе здравоохранения – это политический вопрос? Разве для того, чтобы их принять нужна коалиция, правительство или парламентское большинство? Нет! Здесь требуется лишь осознание необходимости изменений", – заявил представитель "Видродження".