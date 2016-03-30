В Совете Европы опасаются, что события вокруг ГПУ могут скомпрометировать процесс реформ

Об этом говорится в комментарии собственному корреспонденту УНИАН председателя директората по правам человека Совета Европы, специального советника генерального секретаря СЕ по Украине Кристоса Джакомопулоса.

"Как вам известно, Совет Европы прилагает значительные усилия в деле реформирования Генеральной прокуратуры. С особым беспокойством мы следим за последними событиями. Вчера Верховная Рада приняла отставку генерального прокурора Украины Виктора Шокина. За несколько часов до своего увольнения Генеральный прокурор уволил заместителя генерального прокурора Давида Сакварелидзе. Господин Сакварелидзе был ответственным за реформы прокуратуры и исполнение нового закона, который был принят при поддержке Совета Европы. У нас было тесное сотрудничество с господином Сакварелидзе, и мы активно поддерживали его программу реформ", - напомнил глава директората по правам человека.

Читайте такжеЦентр противодействия коррупции заявил о давлении ГПУ: обвиняет в хищении средств на реформу

По его словам, в СЕ обеспокоены тем, что несколько работников Генеральной прокуратуры, которые были ориентированы на реформы, теперь "или в отставке, или были уволены". "Процесс реформ рискует быть скомпрометированным путем создания прокурорских органов самоуправления, которые состоят из недружественных для реформ чиновников. Кроме того, расследования, касающиеся коррупции в Генеральной прокуратуре, превратились во взаимные обвинения и увольнения, а организации по борьбе с коррупцией жалуются на недостаточное сотрудничество с Генеральной прокуратурой", - констатировал Джакомопулос.

Кроме того, представитель СЕ отметил, что сообщения о начале расследования Генеральной прокуратурой деятельности "активной и авторитетной неправительственной организации по борьбе с коррупцией является дополнительным предметом для беспокойства". "Также для нас непонятно, когда и как будет назначен новый Генеральный прокурор", - добавил он.

Читайте такжеВеликобритания будет следить за назначением генпрокурора Украины - посол

Вместе с тем, по убеждению Джакомопулоса, эти события создают возможность для ускорения процесса реформ и доведения его до успешного завершения".

"Действительно, пришла пора для украинского руководства с участием украинского гражданского общества и при поддержке со стороны международного сообщества быстро двигаться вперед. Безотлагательно нужны конкретные и видимые шаги, чтобы назначить руководство, которое будет ориентировано на реформы, пользоваться общественным доверием и примет решительные меры для борьбы с коррупцией, в том числе, в Генеральной прокуратуре. Совет Европы уже предложил процедуру, которая соответствует действующим законодательным требованиям, а также является справедливой и прозрачной", - подчеркнул представитель СЕ.

Джакомопулос убежден, что прокурорское самоуправление является одним из важнейших элементов реформы, а новое законодательство фактически вводит механизмы самоуправления в рамках прокурорской службы Украины. "Оно направлено на обеспечение внешней и внутренней независимости системы прокуратуры. В то же время, создание и функционирование органов самоуправления прокуратуры может быть для Украины сложной задачей. С самого начала эти органы должны обеспечить для системы прокуратуры демократическую легитимность и защитить ее от политического влияния. Они также должны соответствовать самым высоким стандартам профессионализма, честности, прозрачности и, опять же, иметь доверие общественности", - заявил он.

Читайте такжеПорошенко обсудит с новым генпрокурором восстановление Сакварелидзе в ГПУ

Представитель СЕ также отметил, что успешное применение этого нового института в Украине требует всеобъемлющих и комплексных мер. "Крайне важно, чтобы было использовано достаточно времени для выдвижения и проверки кандидатов. Их окончательный отбор должен быть сделан при помощи подлинно демократического и прозрачного процесса. Кроме того, члены органов самоуправления должны очень хорошо понимать цели реформы и быть преданы их достижению. Это имеет ключевое значение, учитывая объемность сферы власти и полномочий, которые будут иметь эти органы. Мы будем очень внимательно следить за развитием событий и оказывать всю необходимую помощь. Однако, ответственность за эффективное осуществление реформы находится в руках украинского руководства", - подчеркнул Джакомопулос.

Как сообщал ранее УНИАН, глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский констатировал, что Генеральная прокуратура Украины до сих пор не продемонстрировала ощутимого прогресса в расследовании деятельности должностных лиц режима экс-президента Виктора Януковича.