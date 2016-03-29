В Раде сегодня о новой коалиции не договорились - нардеп

Об этом после собрания при участии БПП, "Народного фронта" и "Батькивщины" сказал в комментарии агентству УНИАН народный депутат Украины Артур Герасимов (фракция БПП).

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"На данный момент решение не принято", - сказал Герасимов. По его словам, сейчас обсуждается вопрос о возможности включения около 20 законопроектов, на которых настаивает фракция "Батькивщина" для дальнейшего рассмотрения в ВР.

Он сказал: "Создана рамка из 20 законов, которые должны быть приняты для того, чтобы все эти процессы запустить (речь идет о возможности создания новой коалиции, а на принятии около 20 законопроектов настаивает фракция "Батькивщина" — УНИАН)".

Он отметил, что для проработки этих вопросов создается рабочая группа.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что новую коалицию формируют фракции "БПП", "Народный фронт" и "Батькивщина".

Сегодня после закрытия утреннего заседания парламента журналистов попросили покинуть ложу прессы, поскольку в 12.15 в сессионном зале должно было начаться заседание фракций по поводу создания коалиции.

Фракция "Батькивщина" ранее заявляла, что готова войти в состав новой коалиции в ВР в случае удовлетворения пяти ее требований, в частности, о снижении коммунальных тарифов, запрете продажи земель сельхозназначения, поддержке фермеров.