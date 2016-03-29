"Воля народа" призвала создать правительство национального единства без иностранцев

Об этом заявил глава депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко.

По его мнению, формирование такой команды на сегодня является приоритетной задачей для парламента.

"Разве не единственную команду мы должны создать, которая выведет всю страну из пропасти!? Разве не над созданием этой команды мы должны работать!? Команду национального единства ради будущего Украины – я бы так ее назвал", - отметил парламентарий.

Он заявил, что "Воля народа" выступает категорически против привлечения иностранных граждан в качестве министров украинского Кабмина.

"Они могут помогать в качестве советников, даже заместителей министров. Но на постах, где принимаются ключевые решения, должны быть украинцы", - пояснил Ярослав Москаленко.

По его словам, украинцам достаточно ждать помощи от "варягов", которые придут и наведут порядок в нашей стране.

"Мы привыкли верить в варягов и мессий, что кто-то приедет и сделает всю работу за нас украинцев. Нужно сказать правду в лицо – полтора года нынешнего правительства показали, что мы ошибались… С этой трибуны я хочу предостеречь коалициантов от стратегической ошибки, которую мы уже один раз допустили. Не берите на посты министров западных гастарбайтеров, какие бы достижения они не имели", - заявил Ярослав Москаленко.

Он отметил, что в условиях жесткой мировой конкуренции министры-иностранцы могут принести Украине больше вреда, чем пользы.

"Весь мир борется за потребительские рынки, сырьевую базу, ресурсы. Кто может гарантировать, что приглашенный в украинское правительство иностранцы будут отстаивать интересы украинского производителя, а не иностранного, украинского государства, а не собственного", - подчеркнул глава парламентского объединения.