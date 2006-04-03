Давидович: расхождения оперативно вносятся в итоговый протокол ЦИК

Данные бумажных и электронных протоколов не имеют существенных отклонений, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ сегодня журналистам в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «при сверке протоколов с электронными данными оперативной информации есть отклонения на 0,01% у пяти политических сил. Это от 500 до 2 тысяч голосов в сторону увеличения лидеров и соответственно в сторону уменьшения тех партий, которые получили меньшую поддержку среди избирателей».

Я.ДАВЫДОВИЧ подчеркнул, что эти расхождения оперативно вносятся в итоговый протокол ЦИК.

По словам председателя ЦИК, после сверки данных бумажных и электронных протоколов Центризбирком проведет проверку протоколов на корректность их заполнения. ЦИК будет изучать баланс избирательных бюллетеней, переданных в участковые комиссии, а также выданных и использованных избирателями. «Пока нет ни одного случая бесконтрольного использования бюллетеней. Хотя есть факт, что фабрика выдала бюллетеней меньше. По этому факту составлен акт», - сообщил Я.ДАВЫДОВИЧ.

Кроме того, сказал он, ЦИК проанализирует баланс избирателей, включенных в список, получивших бюллетени и принявших участие в голосовании. «На данный момент есть разница в 9 тысяч и по этому факту также составлены акты», - сообщил Я.ДАВЫДОВИЧ.