Тимошенко "незлим тихим словом" вспомнила именинника Черновецкого

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что в Украине на сегодняшний день нет оснований для повышения цены на хлеб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на селекторном совещании с руководством облгосадминистраций.

«Не вижу никаких оснований для повышения цены на хлеб», - подчеркнула премьер-министр.

Она отметила, что в Украине идет уборка урожая, и есть остатки прошлогоднего урожая.

«Сегодня трейдеры практически уничтожают селян - закупают зерно по 800 грн. -1 тыс. грн. Скажите, откуда появляются сегодня основания повышать цены на хлеб?» - обратилась Ю.ТИМОШЕНКО к губернаторам.

Она попросила глав облгосадминистраций взять под личный контроль цены на хлеб в регионах и навести в этом вопросе порядок.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что намерена обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу выяснения ситуации с ценой на хлеб, вспомнив при этом Киев, мэр которого Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ (который, отметила она, сегодня именинник) «через аффилированных лиц владеет хлебозаводом» и планирует установить в столице «ненормальные» цены на хлеб «и даже оставляет без хлеба».