"Я": Ляшко назвал альтернативного Гройсману кандидата в премьеры
Фракция Радикальной партии не поддержит кандидатуру Владимира Гройсмана на должность премьер-министра.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции Олег Ляшко журналистам перед встречей президента Петра Порошенко с лидерами фракций.
На вопрос журналистов "Поддерживаете ли вы кандидатуру Владимира Гройсмана?" Ляшко ответил: "Нет".
Он отметил, что у фракции есть своя кандидатура. На уточняющий вопрос журналистов, какая это кандидатура, Ляшко ответил: "Я".
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На уточнение УНИАН шутка ли это, Ляшко ответил: "Я похож на того, кто шутит? Если вам кажется, что я шучу, то пойдите в аптеку и посмотрите, какие там цены на лекарства".
Он также добавил: "Не до шуток - второе место в мире после ЮАР по смертности. Дошутились".
Напомним, фракция "Блок Петра Порошенко" сегодня выдвинула кандидатуру Гройсмана на должность премьера.
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