"Я": Ляшко назвал альтернативного Гройсману кандидата в премьеры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции Олег Ляшко журналистам перед встречей президента Петра Порошенко с лидерами фракций.

На вопрос журналистов "Поддерживаете ли вы кандидатуру Владимира Гройсмана?" Ляшко ответил: "Нет".

Он отметил, что у фракции есть своя кандидатура. На уточняющий вопрос журналистов, какая это кандидатура, Ляшко ответил: "Я".

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На уточнение УНИАН шутка ли это, Ляшко ответил: "Я похож на того, кто шутит? Если вам кажется, что я шучу, то пойдите в аптеку и посмотрите, какие там цены на лекарства".

Он также добавил: "Не до шуток - второе место в мире после ЮАР по смертности. Дошутились".

Напомним, фракция "Блок Петра Порошенко" сегодня выдвинула кандидатуру Гройсмана на должность премьера.

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