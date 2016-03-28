Порошенко прокомментировал возможность назначения Ахметова и Бойко на оккупированные территории Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время брифинга в Краматорске, отвечая на вопрос о том, могут ли быть назначены руководителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей украинский бизнесмен Ринат Ахметов или лидер парламентской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

«Если Бойко или Ахметов выиграют выборы, они будут руководить этими районами. Никакого указывающего перста, назначающего руководителей, не будет», - подчеркнул Порошенко.

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Президент акцентировал, что на пост руководителя отдельных районов Донецкой и Луганской областей может претендовать любой гражданин Украины, «не замаравший руки в крови».

Как сообщал УНИАН, ранее глава Администрации президента Украины Борис Ложкин заявил, что отрицает возможность назначения Ахметова и Бойко руководителями оккупированных территорий Донбасса.

Напомним, по данным СМИ Администрация президента проводила переговоры с Ахметовым и Бойко о назначении их руководителями оккупированных территорий Донбасса.

Виктор Медведчук, которого называют автором такого компромиссного сценария по Донбассу, не в восторге от возможного назначения Ахметова, однако тот сам предлагал свою кандидатуру. Назначение Ахметова в свою очередь поддерживает помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.