Глава АП отрицает возможность назначения Ахметова и Бойко руководителями оккупированного Донбасса

Об этом он сказал в эфире Радио Вести.

«Я слышал эти слухи еще летом 2014 года. У меня никаких подтверждений, что это хоть как-то соответствует действительности, нет. Я не принимал ни разу участия в обсуждении таких планов ни в отношении одного, ни в отношении другого. Может быть, кто-то хочет, чтобы так было», - заявил он.

«Я думаю, что пока не будут выполнены Минские соглашения, в принципе этот сценарий, неважно с какой фамилией, не может быть реализован», - сказал Ложкин.

Читайте такжеБоевики отреагировали на возможное назначение Ахметова и Бойко главами оккупированных территорий Донбасса

Ранее издание ZN.UA со ссылкой на свои источники в Администрации президента сообщало, что кандидатуры Ахметова и Бойко рассматриваются в качестве руководителей «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Так, по данным источников издания, Виктор Медведчук предложил президенту Петру Порошенко план, согласно которому в ОРДЛО создадут администрации, а их головы назначат фигуры, которые устроили бы и Киев, и Москву.