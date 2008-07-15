Симоненко подозревает, что олигархи из ПР пообещали Ющенко второй срок
"Америка диктует регионалам свои условия"
Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО не исключает, что «олигархи из Партии регионов» уже пообещали Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО помощь в переизбрании на второй президентский срок. Об этом лидер коммунистов сказал в интервью, которое размещено на сайте КПУ.
П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что КПУ готова подключится к голосованию за отставку правительства, «но только в том случае, когда убедимся, что не ЮЩЕНКО, а исключительно парламент будет осуществлять контроль и нести ответственность за работу правительства». По его словам, «а пока что очередными перевыборами Верховной Рады Президент хочет дестабилизировать обстановку в стране, усилить свои полномочия, и таким образом обеспечить свое переизбрание на второй срок». «И я очень опасаюсь, что олигархи из Партии регионов уже пообещали ему помощь в переизбрании», - добавил он.
П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что В.ЮЩЕНКО “руками депутатов (в том числе и коммунистов) пытается разрешить обострившиеся противоречия внутри «помаранчевого лагеря». «В ожесточенной схватке между премьером и президентом парламент хотят сделать инструментом Банковой и олигархов. В таких играх коммунисты принимать участия не будут», - сказал П.СИМОНЕНКО.
Лидер КПУ подчеркнул, что президиум ЦК партии дважды обсуждал сложившуюся ситуацию. По его словам, принято решение: всю «помаранчевую» команду следует отправить в отставку. В то же время он подчеркнул, что в данной ситуации голосование фракции КПУ за отставку правительства было бы на пользу Партия регионов, которая «публично объявила, что ведет переговоры с Секретариатом Президента о создании широкой коалиции с националистами». П.СИМОНЕНКО сказал, что «объединение крупного капитала с национал-фашистами приведет к радикальным изменениям как внешней, так и внутренней политики Украины». По его словам, такая коалиция будет работать под контролем В.ЮЩЕНКО”. «И не надо забывать, что крупный бизнес Партии регионов подвержен влиянию со стороны США в такой же степени, как и «помаранчевые» кланы. Америка во многом диктует регионалам свои условия», - добавил он.
П.СИМОНЕНКО напомнил, что в случае отставки правительства парламент может быть распущен, «если в течение месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция депутатских фракций». «А возможности сформировать сегодня новую коалицию нет», - добавил он. По его словам, в такой ситуации над парламентом «зависает дамоклов меч роспуска», а Президент Украины В.ЮЩЕНКО “получает карт-бланш на осуществление по своему усмотрению и внешней политики: Украина идет в НАТО, начинается новый виток обострения отношений с Россией».