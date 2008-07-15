Симоненко подозревает, что олигархи из ПР пообещали Ющенко второй срок

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО не исключает, что «олигархи из Партии регионов» уже пообещали Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО помощь в переизбрании на второй президентский срок. Об этом лидер коммунистов сказал в интервью, которое размещено на сайте КПУ.

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что КПУ готова подключится к голосованию за отставку правительства, «но только в том случае, когда убедимся, что не ЮЩЕНКО, а исключительно парламент будет осуществлять контроль и нести ответственность за работу правительства». По его словам, «а пока что очередными перевыборами Верховной Рады Президент хочет дестабилизировать обстановку в стране, усилить свои полномочия, и таким образом обеспечить свое переизбрание на второй срок». «И я очень опасаюсь, что олигархи из Партии регионов уже пообещали ему помощь в переизбрании», - добавил он.

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что В.ЮЩЕНКО “руками депутатов (в том числе и коммунистов) пытается разрешить обострившиеся противоречия внутри «помаранчевого лагеря». «В ожесточенной схватке между премьером и президентом парламент хотят сделать инструментом Банковой и олигархов. В таких играх коммунисты принимать участия не будут», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Лидер КПУ подчеркнул, что президиум ЦК партии дважды обсуждал сложившуюся ситуацию. По его словам, принято решение: всю «помаранчевую» команду следует отправить в отставку. В то же время он подчеркнул, что в данной ситуации голосование фракции КПУ за отставку правительства было бы на пользу Партия регионов, которая «публично объявила, что ведет переговоры с Секретариатом Президента о создании широкой коалиции с националистами». П.СИМОНЕНКО сказал, что «объединение крупного капитала с национал-фашистами приведет к радикальным изменениям как внешней, так и внутренней политики Украины». По его словам, такая коалиция будет работать под контролем В.ЮЩЕНКО”. «И не надо забывать, что крупный бизнес Партии регионов подвержен влиянию со стороны США в такой же степени, как и «помаранчевые» кланы. Америка во многом диктует регионалам свои условия», - добавил он.

П.СИМОНЕНКО напомнил, что в случае отставки правительства парламент может быть распущен, «если в течение месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция депутатских фракций». «А возможности сформировать сегодня новую коалицию нет», - добавил он. По его словам, в такой ситуации над парламентом «зависает дамоклов меч роспуска», а Президент Украины В.ЮЩЕНКО “получает карт-бланш на осуществление по своему усмотрению и внешней политики: Украина идет в НАТО, начинается новый виток обострения отношений с Россией».