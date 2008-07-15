Луценко отдался на милость капитана

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что не пойдет в отпуск, чтобы к открытию очередной сессии парламента завершить расследования по всем резонансным делам, в частности и о коррупции высокопоставленных должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции по результатам рабочего совещания Киевского Главного управления МВД Украины.

Также Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что единственной причиной внесения в Верховную Раду проекта постановления о его отставке, как и попытку Генеральной прокуратуры перед тем возбудить в отношении него уголовные дела, было желание отстранить его от исполнения обязанностей.

«Если говорить откровенно, все понимают, что в желании меня отстранить причиной являются совсем не самолеты 2006-го, пистолеты 2005-го и совсем не израильский паспорт, речь идет о том, что причиной всех попыток является активизация деятельности милиции против высокопоставленных криминальных преступников, имеющих политическую крышу, в том числе, представленных и в ВР», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По мнению министра, является очевидным, что действия милиции по наведению порядка в Автономной Республике Крым вызывают массовые неудовлетворения “вплоть до походов к Президенту с требованием отстранить моего заместителя и руководителя крымской милиции, который осмелился так далеко зайти в противодействии взяточничеству”.

Ю.ЛУЦЕНКО допустил, что недовольны действиями милиции и в Харькове, что «вызывает массовый поток защитников обездоленного наркомафиозного синдиката».

«Много «друзей» и по расследованию земельных афер в Киеве», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, заметив, что все причастные к упомянутым событиям должностные лица, и те, кто их покрывает, сегодня заинтересованы в его отставке.

«Сейчас я имею каникулы (парламентские – УНИАН), проведу их в служебном кабинете вплоть до того, как народные депутаты приедут из отдыха. Я, не отдыхая, буду работать максимально по всем этим направлениям. Не только в Крыму и Харькове, но и в Закарпатье, и везде, где надо довести, что милиция, несмотря на цвета и их доступ к органам власти, будет заставлять отвечать их за содеянное», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что будет работать с удвоенной силой.

«А после того, как депутаты придут на работу, я надеюсь, они поблагодарят меня за работу в должности министра», - сказал он.

В то же время, по словам, главы МВД, он один день все-таки будет отдыхать: это тот день, на который будет назначен матч между правительствами Украины и Польши.

Отвечая на вопрос, согласится ли он стоять на воротах, Ю.ЛУЦЕНКО отметил: «Где определит капитан, там и буду стоять». При этом он заметил, что и правительство, и милиция не подведут Украину не только в этом матче, но и в подготовке и проведении Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Варшаве, которая состоялась 14 июля в рамках ее рабочего визита в Польшу, сообщила, что Украина и Польша достигли предварительной договоренности о проведении 14 сентября в Украине товарищеского футбольного матча правительств двух стран «для того, чтобы символизировать нашу дружбу и абсолютную скоординированность в подготовке к такому большому футбольному празднику (речь идет о Евро-2012 – УНИАН)». «Дружить так дружить», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.