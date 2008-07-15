Луценко думает, что Кернес в Москве не гостит, а прячется

Украинские правоохранители обратятся за помощью к российским коллегам, если Кернес не вернется из РФ в Харьков - Луценко

Киев. 15 июля. УНИАН. Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО не исключает, что украинская милиция будет обращаться за помощью к российским коллегам, если секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС не вернется из России в ближайшее время и не явится для дачи показаний в МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил на пресс-конференции по результатам рабочего совещания Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что Г.КЕРНЕС в течение длительного времени по оперативным данным находится в Москве. Министр не исключил, что это можно расценивать как побег.

«Кроме его (Г.КЕРНЕСА – УНИАН) эпатажных заявлений и абсолютно хамских отказов прийти на законный вызов следователя теперь мы имеем дело с побегом в город-герой Москву, где он находится в течение длительного времени», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. «Если он вернется, возможно, он там просто отдыхает. Если это будет затягиваться, то я не исключаю и кооперации в законном установленном порядке с российскими коллегами Министерства внутренних дел», - добавил он.

По его словам, как только Г.КЕРНЕС появится на территории Украины, он будет предупрежден, а затем к нему может быть применен принудительный привод для дачи показаний.

«Закон один для всех», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он напомнил, что в данном случае речь идет о ряде вопросов. «От его (Г.КЕРНЕСА – УНИАН) хулиганских действий 2007 года и в текущем году до вопросом на тему наркотрафика города Харькова», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом министр заметил, что большой вклад сделала и столичная милиция, которая дала много фактов для деятельности специальной группы по ликвидации харьковского наркоузла.