У Тимошенко говорят, что Киев будет с мукой - надо только попросить

Министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК заявляет о необоснованности сообщений о нехватке муки в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По его данным, сегодня на рынке две структуры – Аграрный фонд и Госкомрезерв – занимаются интервенцией зерна в регионы, и каждый регион может обратиться в эти структуры и получить необходимое количество муки для удержания цен на хлеб в разумном диапазоне.

В то же время министр отметил, что хотя Киев также может обращаться в эти структуры, однако до сих пор этого не произошло.

Ю.МЕЛЬНИК сообщил, что он по данному вопросу обращался к руководству Киевской горгосадминистрации.

«Поэтому говорить о повышении цены, а с другой стороны - не воспользоваться предложением государственного агента, это, наверное, неправильно и не совсем экономично. Имея по поставкам ноль из Аграрного фонда для хлебопеков, говорить о том, что сегодня есть нехватка муки, по моему мнению, это непрофессионально и необоснованно», - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, 14 июля председатель правления ОАО «Хлеб Киева» Игорь МАЗУРИКА заявил, что с 15 июля столичные хлебозаводы, входящие в состав ОАО «Хлеб Киева», вынуждены прекратить отгрузку хлеба предприятиям и частным предпринимателям, которые занимаются реализацией хлеба вне столицы, в связи с тем, что запасов муки на предприятиях входящих в состав ОАО "Хлеб Киева" остается на неделю.