Глава Федерации профсоюзов решил сбежать с "опасной" должности

14 июля 2008 года председатель Федерации профсоюзов Украины Александр ЮРКИН в связи со сложившейся в Федерации профсоюзов Украины ситуацией, подал Совету ФПУ заявление об освобождении из занимаемой должности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 июля председатель Федерации профсоюзов Украины А.ЮРКИН заявил о целеустремленной кампании рейдерского захвата ФПУ. В тот же день он обратился в Президиум Федерации профсоюзов Украины с просьбой о приостановке своих полномочий в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг деятельности профобъединения.

8 июля во время получения взятки в сумме 50 тыс. дол. работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в г.Киеве и антикоррупционного бюро ГУБОП МВД Украины задержали заместителя председателя Федерации профессиональных союзов Украины. По словам заместителя начальника УБОП ГУМВД Украины в Киеве Юрия МОРОЗА, эти средства должностное лицо требовало и получило от гражданина Италии, руководителя строительной фирмы за предоставление преимуществ в получении инвестиционного договора на реконструкцию санатория «Верховина» в Закарпатской области. По данному факту следственным отделом прокуратуры Киева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (вымогательство и получение взятки в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Как ожидается, 17 июля будет проведено заседание совета ФПУ.