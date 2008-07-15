БЮТ заставит ГПУ отвечать за 7-часовый допрос журналиста

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Виктор УКОЛОВ (фракция БЮТ) выражает протест Генеральной прокуратуре Украины в связи с силовым приводом на допрос журналиста «Української правди» Сергея ЛЕЩЕНКО.

Соответствующее заявление народного депутата УНИАН передала пресс-служба Блока Юлии Тимошенко.

“По моему мнению, применив к журналисту С.ЛЕЩЕНО методы силового привода на допрос, ГПУ превысила свои полномочия, поскольку журналист имеет право не указывать на источники своей информации ни в прокуратуре, ни в суде, какого бы уголовного дела они не касались”, - заявил В.УКОЛОВ.

По его мнению, применение таких позорных методов к представителям свободной прессы в демократическом государстве является недопустимым.

“К моему огромному сожалению, на протяжении целого дня этот факт не получил принципиальной оценки Президента, который является гарантом конституционных прав граждан”, - отметил В.УКОЛОВ.

“Как народный депутат, я буду требовать отчета Генерального прокурора перед Верховной Радой, как только она возобновит свои заседания в пленарном режиме”, - отметил В.УКОЛОВ.

Народный депутат также призвал “всю демократическую общественность не молчать и дать отпор возвращению нашего государства к антидемократическим методам силового давления на СМИ и журналистов”.

Как сообщал УНИАН, журналиста "Української правди" С.ЛЕЩЕНКО, который взял интервью у народного депутата Давида ЖВАНИИ об отравлении в 2004 году тогдашнего кандидата в Президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО, допрашивали в Генпрокуратуре свыше 7 часов. Следователь также вручил повестку С.ЛЕЩЕНКО о следующем допросе, который должен состояться в среду, 16 июля.