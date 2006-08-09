Украинский посол не имеет информации о визите министра Бойко в Москву
15:48, 09 августа 2006Политика
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Возможно, это частная поездка
Посол Украины в России Олег Демин не располагает информацией о визите министра топлива и энергетики Украины в Москву.
"К сожалению, мне не известно по поводу визита Бойко в Россию, возможно, это частная поездка", - сказал дипломат на пресс-конференции в среду в Москве.
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что министр топлива и энергетики Украины выехал в среду в российскую столицу с рабочим визитом.
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