Кравчук завидует Тимошенко и советует ей терпеть

Экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК на данный момент не видит альтернативы нынешнему Кабинету Министров под руководством Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил сегодня во время чат-конференции на сайте “Лига”.

По словам Л.КРАВЧУКА, нынешняя глава Кабмина “держится хорошо”. “Я, честно говоря, ей завидую. Всегда ставлю себя на ее место и думаю: сколько же нужно иметь сил, чтобы держаться против всех и вся, даже против “лютых друзей”, - сказал он. Экс-президент сказал, что Ю.ТИМОШЕНКО выдержит то сопротивление, которое сегодня оказывается ее деятельности. “Думаю, что выдержит, потому что варианта другого на сегодня нет, кроме правительства ТИМОШЕНКО. Если бы такие варианты были, то оппозиция давно набрала бы 226 голосов и объявила о новой коалиции. А они набрали на прошлой неделе аж 174 голоса”, - добавил он.

При этом, по мнению Л.КРАВЧУКА, на сегодня самое главное для Ю.ТИМОШЕНКО – это терпеть. “Недавно читал Евангелие, и там есть такая фраза: высшая молитва для Бога – это терпение. Не слова, а терпение. Потому что Бог, Христос принял муки и терпения за нас. Поэтому не нужно идти в отставку Юлии Владимировне, не нужно предпринимать каких-то поспешных шагов. Она ведет себя сегодня достойно, и она должна и в будущем именно так и действовать”, - добавил Л.КРАВЧУК.