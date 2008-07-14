Зварича обвиняют в защите бизнес-интересов своей жены

Центральная избирательная комиссия считает, что проводится целенаправленная кампания по срыву внедрения Государственного реестра избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня ЦИК на своем заседании, рассмотрев обращение Секретариата Кабинета министров от 7 июля о предоставлении исчерпывающей информации относительно обвинений народного депутата Романа ЗВАРИЧА о нарушениях ЦИК при создании Госреестра избирателей, приняла протокольное решение, в соответствии с которым утвержден текст письма в адрес Кабинета министров.

«ЦИК остается наедине в своем стремлении внедрить Государственный реестр избирателей, и сегодняшнее рассмотрение в коллегиальном режиме обращения Секретариата Кабинета министров по поводу письма народного депутата Украина Романа ЗВАРИЧА по вопросам закупки товаров, работ и услуг за государственные средства, является ярким примером того, чтобы рассмотреть, кто, каким образом и почему стремиться не допустить создания Государственного реестра избирателей в Украине», - сказала заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, представляя проект протокольного решения комиссии.

По ее словам, народный депутат Р.ЗВАРИЧ грубо перекручивает фактические обстоятельства по вопросам, связанным с созданием Государственного реестра избирателей. «Это дает основания считать, что такой подход направлен на создание препятствий в деятельности ЦИК», - добавила она.

В частности, ЦИК считает не соответствующим действительности утверждение Р.ЗВАРИЧА о подписании договора между ЦИК и корпорацией «Атлас», которая, в свою очередь, подписала договор субподряда с российской компанией.

Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ уточнила, что корпорация «Атлас» является украинским юридическим лицом и не подписывала никаких договоров субподряда, в том числе и с российскими компаниями.

Кроме того, не соответствуют действительности утверждения, что создание всей автоматизированной системы госреестра передано одной компании. «По процедуре закупки у одного участника ЦИК закупает услуги для выполнения только одного из 7 этапов создания автоматизированной системы реестра – по разработке и налаживанию прикладного программного обеспечения, стоимость которых составляет менее 8% общих затрат», - пояснила Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

«Все следующие закупки, которые ЦИК еще должна осуществить в будущем, интересуют, в том числе, и структуру, которую возглавляет жена народного депутата Р.ЗВАРИЧА. В частности, речь идет о средствах криптографической защиты информации, которая будет создана при введении реестра», - пояснила Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ журналистам причину заинтересованности Р.ЗВАРИЧА вопросами, связанными с введением Госреестра избирателей.

Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ подчеркнула, что комплексная система защиты информации Госреестра согласована с Государственной службой спецсвязи и защиты информации. «На закупку средств криптографической защиты предусмотрены расходы в размере 8 млн. 827 тыс. грн., а не 26 млн., как утверждает народный депутат Р.ЗВАРИЧ. Народный депутат имеет другие представления о бюджетном финансировании и обращает внимание премьер-министра на то, что эти деньги могут быть использованы иначе, а не с учетом интересов компании «Унис» (ООО «Научно-производственная фирма «Украинские национальные информационные системы», которую возглавляет супруга народного депутат Светлана ЗВАРЫЧ – УНИАН)», - добавила Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

Она подчеркнула, что закупка средств криптографической защиты будет производиться в соответствии с Временным положением о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, утвержденным постановлением Кабмина в марте 2008 года, по процедуре открытых торгов и до 30 сентября 2008 года.