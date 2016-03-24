Сакварелидзе рассказал о сотрудничестве с США после "пропажи" $2 миллионов на реформы в ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины, прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, на сегодня никто ни его, ни посла США в Украине по поводу выделения денег и их дальнейшей судьбы не допрашивал.

«Эта ситуация никоим образом не дискредитирует нашу команду, она дискредитирует имидж Украины. Американская сторона до сих пор готова финансировать отдельные направления, но поскольку у них появились определенные вопросы и сомнения, связанные с репутацией, с коррумпированностью нашего института (Генпрокуратуры — УНИАН), который до сих пор не очищен, эта программа остановилась», - сказал Сакварелидзе.

Как сообщал УНИАН, 16 марта прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко заявил, что в ГПУ поступило обращение народных депутатов Украины, которые заинтересовались вопросом использования денег, которые были направлены в Украину американскими, европейскими партнерами на проведение реформы органов прокуратуры.

«Пока мы никого не обвиняем... Речь идет о разных суммах, одна сумма – около 200 тыс. долларов, другая – около 2 млн долларов», - уточнил прокурор.