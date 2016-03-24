Сакварелидзе рассказал о сотрудничестве с США после "пропажи" $2 миллионов на реформы в ГПУ

17:35, 24 марта 2016
Политика
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Американская сторона после скандала с исчезновением 2 миллионов долларов, выделенных на реформы в ГПУ, все еще готова финансировать некоторые направления, но программу пока приостановила.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины, прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, на сегодня никто ни его, ни посла США в Украине по поводу выделения денег и их дальнейшей судьбы не допрашивал.

«Эта ситуация никоим образом не дискредитирует нашу команду, она дискредитирует имидж Украины. Американская сторона до сих пор готова финансировать отдельные направления, но поскольку у них появились определенные вопросы и сомнения, связанные с репутацией, с коррумпированностью нашего института (Генпрокуратуры — УНИАН), который до сих пор не очищен, эта программа остановилась», - сказал Сакварелидзе.

Как сообщал УНИАН, 16 марта прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко заявил, что в ГПУ поступило обращение народных депутатов Украины, которые заинтересовались вопросом использования денег, которые были направлены в Украину американскими, европейскими партнерами на проведение реформы органов прокуратуры.

«Пока мы никого не обвиняем... Речь идет о разных суммах, одна сумма – около 200 тыс. долларов, другая – около 2 млн долларов», - уточнил прокурор.

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