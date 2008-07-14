В Швейцарии решили, что здоровье Ющенко отвечает возрастным нормам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прошел медицинское обследование в Швейцарии и отбыл в государственную резиденцию «Синегора», что в Ивано-Франковской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

По данным пресс-службы, плановое медицинское обследование и контроль над реализацией лечебной программы по выведения диоксина из организма происходило в Клинике дерматологии университетского госпиталя Женевы.

Как засвидетельствовали медики, состояние здоровья В.ЮЩЕНКО отвечает всем без исключения возрастным нормам, подчеркнули в пресс-службе.

В государственной резиденции «Синегора» Президент проведет три дня отпуска, а 17-18 июля состоятся рабочие поездки главы государства по Закарпатской и Ивано-Франковской областям.

В частности, 17 июля на Закарпатье В.ЮЩЕНКО примет участие в церемонии вручения государственных наград матерям-героиням и ключей от домов, приобретенных для многодетных семей (с. Широкое Виноградовского района), а также в открытии детского дома семейного типа (г. Виноградов).