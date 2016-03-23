Сакварелидзе пожаловался на "чистки" в Генинспекции

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замгенпрокурора Давид Сакварелидзе.

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"Широкомасшабное наступление на нашу команду и цель генпрокурора снести с поверхности земли Генинспекцию в прогрессе. Сегодня уже двум нашим сотрудникам вручили уведомления об увольнении!" - говорится в его сообщении.

Широкомасшабное наступление на нашу команду и цель Генпрокурора снести с поверхности земли Генинспекцию в прогрессе. Сегодня уже двум нашим сотрудникам вручили уведомления об увольнении! Опубликовано Davit Sakvarelidze 23 марта 2016 г.

Как сообщал УНИАН, ранее Сакварелидзе сообщил, что за 4 месяца против работников из его команды Генпрокуратура возбудила около семи уголовных производств.

Затем он обнародовал документы, подтверждающие открытие уголовных дел против его команды.