Сакварелидзе пожаловался на "чистки" в Генинспекции
Двум сотрудникам Генеральной инспекции ГПУ вручили уведомления об увольнении.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил замгенпрокурора Давид Сакварелидзе.
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"Широкомасшабное наступление на нашу команду и цель генпрокурора снести с поверхности земли Генинспекцию в прогрессе. Сегодня уже двум нашим сотрудникам вручили уведомления об увольнении!" - говорится в его сообщении.
Широкомасшабное наступление на нашу команду и цель Генпрокурора снести с поверхности земли Генинспекцию в прогрессе. Сегодня уже двум нашим сотрудникам вручили уведомления об увольнении!Опубликовано Davit Sakvarelidze 23 марта 2016 г.
Как сообщал УНИАН, ранее Сакварелидзе сообщил, что за 4 месяца против работников из его команды Генпрокуратура возбудила около семи уголовных производств.
Затем он обнародовал документы, подтверждающие открытие уголовных дел против его команды.