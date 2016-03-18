Сакварелидзе заявил, что в "пропаже" $2 миллионов на реформирование прокуратуры заподозрили его команду

Заместитель генпрокурора и прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе считает, что расследование факта хищения американских средств, которые выделялись на реформирование прокуратуры, является попыткой дискредитировать его команду. Однако он готов прийти на допрос в ГПУ. Об этом Сакварелидзе заявил в эфире Нromadske.tv.

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"Оказывается, то, что помешало Шокину реформировать прокуратуру — это 2 миллиона долларов, которые пропали. Это уже 8 или 9 дело, которое регистрируется против нашей команды. Основная часть нашей работы сейчас парализована", — сказал он.

Сакварелидзе добавил, что его команда не имела доступа к выделенных США средств на реформы прокуратуры.

"Я удивлялся, когда меня спрашивали: Давид, а где деньги, почему они не на нашем счету? Я говорил, что они и не должны быть на нашем счете. Есть проект, и они финансируют этот проект", — отметил он.

Как сообщал УНИАН, ГПУ откроет уголовное производство по факту хищения 2,2 миллиона долларов, выделенных США и ЕС на реформу органов прокуратуры.

Ранее Давид Сакварелидзе также заявил, что за 4 месяца против работников из его команды Генпрокуратура возбудила семь уголовных производств.