Яценюк готов уступить премьерское кресло Гройсману при определенных условиях - СМИ

Об этом сообщили сразу несколько информированных источников в разных фракциях коалиции, передает "Украинская правда".

Однако сейчас заявления Яценюка об отставке нет, и он не будет ничего официально заявлять до окончания переговоров.

По данным источников издания, НФ претендует на сохранение МВД, Минюста и получение кресла спикера Совета для Андрея Парубия. Также премьерская команда хочет получить министерства образования и инфраструктуры.

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Собеседники УП отмечают, что вокруг Минюста и Мининфраструктуры будут серьезные споры, потому что команда Порошенко имеет на них серьезные амбиции.

Источники утверждают, что Гройсман уже начал переговоры с фракциями "Батькивщины" и Радикальной партии относительно условий, при которых они могли бы поддержать его кандидатуру.

В частности, Радикальной партии предварительно готовы отдать министерство АПК и Минэкологии.