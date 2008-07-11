Эксперты будут говорить об изменениях к бюджету-2008 на пресс-конференции в УНИАН

Сегодня в 13.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Политологи и экономисты об изменениях к бюджету-2008». В пресс-конференции примут участие: заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, директор Центра политического маркетинга Василий СТОЯКИН, политолог, профессор международного университета «Украина» Василий БАЗИВ.

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