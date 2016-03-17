Луценко ведет бизнес со скандальным экс-регионалом - автором схемы беспошлинного ввоза нефтепродуктов - СМИ

В биографии лидера фракции БПП есть интересный эпизод — партнерство с Владимиром Зубиком, экс-регионалом и представителем депутатской группы "Возрождение".

Об этом сообщает издание "Новое время".

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Отмечается, что у Луценко есть свои интересы в бизнесе - речь идет о коммерческой недвижимости и телекоммуникациях. Компания Украинские новейшие телекоммуникации (УНТК) — давний актив семьи Луценко. Основанная в 2005-м, сегодня эта структура обещает подключить клиентов к интернету, настроить телевидение, видеонаблюдение или предоставить “красивый” телефонный номер. Еще в 2006-м, в его бытность министром внутренних дел, МВД требовало от своих подразделений перейти на телефонные тарифные планы УНТК.

СМИ сообщает, что вначале владельцем УНТК числился Степан Нарембик, отец Ирины Луценко. Затем собственность над активом перешла к самой супруге лидера фракции БПП. Сейчас конечным бенефициаром компании является Валерий Кулаков - помощник на общественных началах народного депутата Зубика.

Кулаков работал с депутатом Зубиком в многочисленных строительных проектах и скандально известной компании "Ливела". Эта фирма, имевшая эксклюзивное право на ввоз нефтепродуктов без налогов и сборов, действовала на рынке в 2004–2010 годах. Формально “прокладкой” управляли помощники нардепа, но многочисленные журналистские расследования, в том числе Украинской правды, доказали - "Ливелу" контролировал именно Зубик.

Издание отмечает, что отечественные трейдеры закупали нефтепродукты, например, в Литве, затем продавали их перед пересечением украинской границы "Ливеле". Та растаможивала топливо по “льготному тарифу” и продавала его обратно трейдерам, беря при этом комиссию на уровне 70% от сэкономленных налогов — до $250 на тонне бензина.

Луценко говорит, что его семья не имеет отношения к УНТК с 2012 года, когда его жена продала этот бизнес.

"Покупатель компании не имел никакого отношения к Владимиру Зубику,— утверждает политик.— В последний раз общался с ним прошлой осенью в стенах парламента". В самой УНТК говорят, что нынешний собственник появился в капитале компании в 2015-м.

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"Новое время" пишет, что информация из госреестров показывает: руководство компанией не изменилось. Это позволяет СМИ утверждать, что семья Луценко продолжает контролировать актив вместе с Зубиком.

Так, в реестре юридических лиц указано, что директором УНТК до сих пор числится Евгений Терещенко, который руководит компанией с 2011-го, когда ей владела семья главы президентской фракции. Еще несколько недель назад, согласно сведениям того же реестра, право подписи в УНТК также имел близкий к семье Луценко Виталий Морозюк. Однако вскоре после того, как "Новое время" заинтересовалось этой темой, его имя исчезло из реестра.

Полную статью о бизнесе семьи Луценко читайте в печатном выпуске журнала "Новое время" завтра, 18 марта.