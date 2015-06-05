Депутатская группа "Возрождение" и одноименная партия объявили об объединении

Во время съезда было избрано новое руководство партии и утверждены первоочередные шаги в работе политической силы. Председателем партии избрали народного депутата Виктора Бондаря. В политсовет вошли депутаты одноименной группы «Возрождение».

Как отмечается в сообщении политсилы, в обновленную партию «Возрождение» вошли патриотически настроенные украинцы с четким и взвешенным пониманием того, куда сегодня должна двигаться страна.

«Среди первоочередных задач партии - прагматическая и профессиональная работа, как в парламенте, так и с местными громадами, ради возрождения Украины. А именно - реализация эффективных, а не популистских идей власти, для восстановления реального сектора экономики, проведения подлинной децентрализации, возвращение и улучшение социальных гарантий для граждан»,- подчеркивается в тексте сообщения.

Также в политсиле сообщили, что сегодня партия «Возрождение» представляет интересы украинцев в Верховной Раде Украины в составе одноименной депутатской группы и в дальнейшем продолжит свою работу.

А представители партии в регионах планируют принять участие в ближайших выборах в местные органы власти, чтобы иметь возможность защитить права граждан в каждом поселке или городе.