Послы G7 в Украине призвали РФ немедленно освободить Савченко и других заложников

Об этом говорится в заявлении послов стран G7, опубликованном на сайте Посольства Японии в Украине.

"Послы стран Большой семерки (G7) в Украине выражают серьезное беспокойство в связи с состоянием здоровья Надежды Савченко, депутата Верховной Рады Украины и военнослужащей Вооруженных сил Украины, которая заключена в России с 2014 года и сейчас голодает, протестуя против ее содержания под стражей", - говорится в заявлении.

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В связи с этим "послы G7 призывают российские власти немедленно освободить Надежду Савченко и выполнить обязательства “Комплекса мер по имплементации Минских соглашений”, включительно с освобождением всех заложников и незаконно удерживаемых лиц".

Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем насильно переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Судьи решили начать оглашение приговора 21 марта. Прокуратура требует приговорить её к 23 годам лишения свободы.