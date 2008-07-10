Яценюк намекает, что депутатов ждет бессонная ночь

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК надеется, что на пленарном заседании в пятницу, 11 июля, парламент сможет рассмотреть законопроект о внесении изменений в государственный бюджет 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что сегодня намерен закрыть заседание ВР, поскольку Бюджетный комитет ВР не подготовил к рассмотрению изменения в бюджет. «Насколько мне известно, он (законопроект – УНИАН) еще не готов», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, если все же Бюджетный комитет сегодня успеет рассмотреть изменения в бюджет, то депутаты просто не успеют с ними ознакомиться. «Даже если мне принесут его в 10 часов вечера, то нужно же депутатам раздать», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом Председатель ВР выразил надежду, что профильный комитет сегодня завершит рассмотрение бюджетных изменений, и «завтра утром, возможно, даст Бог, начнем с закона о госбюджете».