В Киеве продолжается суд по делу Корбана (событие окончено)
15:59, 03 марта 2016Политика
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Предыдущее заседание, назначенное на 25 февраля, было отложено в связи с тем, что Денис Масенко находился в командировке.
Геннадий Корбан / Фото УНИАН
В Апелляционном суде Киева началось заседание по рассмотрению апелляционных жалоб адвокатов Геннадия Корбана на продление срока содержания политика под стражей.
Дело слушает коллегия судей в составе Виктора Глиняного (судья-докладчик), Дениса Масенко и Олега Присяжнюка.
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Предыдущее заседание, назначенное на 25 февраля, было отложено в связи с тем, что Денис Масенко находился в командировке.
Напомним, 22 февраля судья Днепровского районного суда столицы Николай Чаус принял решение о продлении срока ареста Геннадия Корбана до 15 апреля включительно.
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