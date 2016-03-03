В Киеве продолжается суд по делу Корбана (событие окончено)

В Апелляционном суде Киева началось заседание по рассмотрению апелляционных жалоб адвокатов Геннадия Корбана на продление срока содержания политика под стражей.

Дело слушает коллегия судей в составе Виктора Глиняного (судья-докладчик), Дениса Масенко и Олега Присяжнюка.

Читайте такжеУ защиты есть доказательства об отсутствии обоснованного подозрения Корбану – адвокат

Предыдущее заседание, назначенное на 25 февраля, было отложено в связи с тем, что Денис Масенко находился в командировке.

Напомним, 22 февраля судья Днепровского районного суда столицы Николай Чаус принял решение о продлении срока ареста Геннадия Корбана до 15 апреля включительно.