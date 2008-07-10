Гриценко насчитал 5 человек, которые мешают работать Верховной Раде

Народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что парламенту не дают работать лидеры фракций, которые не могут согласовать повестку дня Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил, комментируя журналистам работу Верховной Рады.

«Сейчас в парламенте есть более 400 людей, которые хотят работать каждый день. Им не дают работать пять человек – лидеры фракций, которые между собой не могут согласовать повестку дня», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он выразил убеждение, что если бы эти пять человек пошли в отпуск или отбыли в заграничные командировки, то «председатели комитетов очень быстро сформировали бы повестку дня и обеспечили 100% голосования за него вне всякого сомнения».

По мнению политика, нормально работать в парламенте и достигать высоких результатов мешает существующая партийно-коалиционная структура.

Выход из этой ситуации А.ГРИЦЕНКО видит в изменении избирательного законодательства.

«Открывать партийные списки и делать, чтобы не партийный лидер определял, кто будет в списке, а чтобы результат каждого отдельного депутата определял результат партии. И тогда лидер будет зависеть от членов списка, а не наоборот. Тогда атмосфера будет формироваться совсем по-другому», – отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он также дал оценку работе ВР и возглавляемого им комитета. «По 5-бальной шкале парламент может получить оценку три с двумя минусами. Думаю, что наш комитет в пределах своих полномочий сработал на четверку», – сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что все документы, поступавшие в комитет, отрабатывались своевременно, и все решения, которые предлагал комитет, на 100% были поддержаны в парламенте. Также все решения, которые комитет предлагал отклонить, были отклонены, а законодательные инициативы, исходившие от членов комитета, были положительно восприняты в других комитетах ВР.

Также, говоря о причинах низкой эффективности работы ВР, А.ГРИЦЕНКО назвал существующую партийную структуру, которая диктовала процедуру принятия решений.